Сергей Петренко вернулся в московское «Торпедо» в качестве советника президента клуба
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Московское «Торпедо» сообщило на своём официальном сайте о назначении 68-летнего Сергея Петренко советником по молодёжному футболу и селекции президента клуба Ярослава Савина.
Он был главным тренером «Торпедо» в 1991, 1994, 2002–2006 годах. Петренко провёл за чёрно-белых всю игровую карьеру в качестве полузащитника в 1974-1985 годах (276 игр и 23 забитых мяча в высшей лиге чемпионата СССР). Вместе с командой он стал чемпионом Советского Союза в осеннем турнира 1976 года, бронзовым призёром в сезоне-1977, дважды доходил до финала Кубка страны (1977, 1982).
В последние годы Петренко работал директором академии московского «Велеса». Также был главным тренером этого клуба с 29 апреля по 7 июня 2022 года.
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