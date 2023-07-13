Артём Горлов присоединился к тренерскому штабу «Торпедо»
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Бывший главный тренер красноярского «Енисея» и нижегородского «Пари НН» 36-летний Артём Горлов вошёл в тренерский штаб московского «Торпедо», сообщает официальный сайт клуба.
Специалист является воспитанником академии ЦСКА. Горлов начал тренировать в раннем возрасте. Также он работал в клубах «СКА-Энергия» (Хабаровск), «Луч-Энергия» (Владивосток), «Домодедово», «Кубань-2», «Долгопрудный», «Паланга» (Литва), «Локомотив» (Даугавпилс, Латвия), «Ноа Юрмала» (Латвия), «Знамя Труда» (Орехово-Зуево).
В прошлом сезоне «Торпедо» заняло 16-е место в Российской Премьер-Лиге, потерпев восемь поражений подряд на финише сезона, и вылетело в Первую лигу. Главным тренером чёрно-белых остаётся испанец Жозеп Клотет.
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