Артём Горлов присоединился к тренерскому штабу «Торпедо»

Бывший главный тренер красноярского «Енисея» и нижегородского «Пари НН» 36-летний Артём Горлов вошёл в тренерский штаб московского «Торпедо», сообщает официальный сайт клуба.

Специалист является воспитанником академии ЦСКА. Горлов начал тренировать в раннем возрасте. Также он работал в клубах «СКА-Энергия» (Хабаровск), «Луч-Энергия» (Владивосток), «Домодедово», «Кубань-2», «Долгопрудный», «Паланга» (Литва), «Локомотив» (Даугавпилс, Латвия), «Ноа Юрмала» (Латвия), «Знамя Труда» (Орехово-Зуево).

В прошлом сезоне «Торпедо» заняло 16-е место в Российской Премьер-Лиге, потерпев восемь поражений подряд на финише сезона, и вылетело в Первую лигу. Главным тренером чёрно-белых остаётся испанец Жозеп Клотет.