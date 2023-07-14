«Торпедо» подписало контракт с защитником сборной Беларуси

Московское «Торпедо» подписало соглашение с 24-летним защитником сборной Беларуси Глебом Шевченко, который ранее выступал за солигорский «Шахтёр», сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на три сезона.
В составе «Шахтёра» Шевченко стал чемпионом Беларуси сезона-2021 и дважды выигрывал Суперкубок страны (в 2021 и 2023 годах). Также он выступал за «Славию-Мозырь». За сборную Беларуси Шевченко провёл 15 матчей.
Также «Торпедо» сообщило об уходе нападающего Ярослава Сычёва, выступавшего за вторую команду. В прошедшем сезоне нападающий провёл за чёрно-белых 28 матчей во Второй лиге, забил пять мячей и сделал пять голевых передач.
«Торпедо» в прошлом сезоне заняло 16 место в РПЛ и вылетело в Первую лигу. В первом матче нового сезона москвичи сыграют 15 июля с махачкалинским «Динамо».
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