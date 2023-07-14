«Васко да Гама» рассмотрит целесообразность варианта с арендой Вендела из «Зенита»

Бразильский клуб «Васко да Гама» собирается изучить целесообразность возможной аренды полузащитника «Зенита» Вендела, к которому проявляют интерес и другие местные клубы. Об этом сообщает Palco do Esporte в «Твиттере».
По сведениям источника, «Зенит» рассматривает вариант с арендой футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что российский клуб не готов отпускать бразильца в европейский клуб и, если и будет вести переговоры об уходе Вендела, то сделает это с южноамериканскими клубами.
Вендел по-прежнему находится в Бразилии, сообщалось, что его возвращение в Россию, которое и так затянулось из-за множества факторов, вновь откладывается из-за кончины одного из членов семьи. У Вендела контракт с «Зенитом» до лета 2027 года, ему разрешили искать новый клуб.
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