Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Васко да Гама» рассмотрит целесообразность варианта с арендой Вендела из «Зенита»

«Васко да Гама» рассмотрит целесообразность варианта с арендой Вендела из «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский клуб «Васко да Гама» собирается изучить целесообразность возможной аренды полузащитника «Зенита» Вендела, к которому проявляют интерес и другие местные клубы. Об этом сообщает Palco do Esporte в «Твиттере».

По сведениям источника, «Зенит» рассматривает вариант с арендой футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что российский клуб не готов отпускать бразильца в европейский клуб и, если и будет вести переговоры об уходе Вендела, то сделает это с южноамериканскими клубами.

Вендел по-прежнему находится в Бразилии, сообщалось, что его возвращение в Россию, которое и так затянулось из-за множества факторов, вновь откладывается из-за кончины одного из членов семьи. У Вендела контракт с «Зенитом» до лета 2027 года, ему разрешили искать новый клуб.

Материалы по теме
Сергей Семак высказался на тему ситуации Вендела в «Зените»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023