Бывший защитник ЦСКА Родриго Бекао перейдёт в «Фенербахче» за € 10 млн

Бывший защитник ЦСКА Родриго Бекао станет игроком турецкого «Фенербахче», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации Романо, сделка между клубами уже закрыта и трансфер неизбежен. Сумма, которую турецкий клуб заплатит за бразильца, составит € 10 млн.

Ранее стало известно, что 27-летний бразилец отказывается продлевать контракт с итальянским клубом, который действует до конца июня 2024 года.

27-летний Бекао играл за ЦСКА на правах аренды в сезоне-2018/2019. Всего за армейцев бразилец сыграл 36 матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями. Бекао — обладатель Суперкубка России в составе ЦСКА.

За «Удинезе» бразилец играет с 2019 года. В прошедшем сезоне Бекао провёл 28 матчей в Серии A, отметившись в них двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.