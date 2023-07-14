Бывший защитник ЦСКА Родриго Бекао перейдёт в «Фенербахче» за € 10 млн

Бывший защитник ЦСКА Родриго Бекао станет игроком турецкого «Фенербахче», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации Романо, сделка между клубами уже закрыта и трансфер неизбежен. Сумма, которую турецкий клуб заплатит за бразильца, составит € 10 млн.
Ранее стало известно, что 27-летний бразилец отказывается продлевать контракт с итальянским клубом, который действует до конца июня 2024 года.
27-летний Бекао играл за ЦСКА на правах аренды в сезоне-2018/2019. Всего за армейцев бразилец сыграл 36 матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями. Бекао — обладатель Суперкубка России в составе ЦСКА.
За «Удинезе» бразилец играет с 2019 года. В прошедшем сезоне Бекао провёл 28 матчей в Серии A, отметившись в них двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.
- 14 июля 2023
-
06:26
-
06:15
-
06:05
-
05:42
-
05:36
-
05:29
-
05:21
-
05:19
-
05:07
-
04:59
-
04:55
-
04:39
-
04:35
-
04:00
-
03:31
-
02:51
-
02:35
-
02:23
-
02:17
-
01:37
-
01:25
-
00:54
-
00:44
-
00:38
-
00:34
-
00:27
-
00:23
-
00:11
-
00:08
-
00:02
- 13 июля 2023
-
23:56
-
23:43
-
23:39
-
23:28
-
23:17