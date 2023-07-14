Дарвин Нуньес сменил номер в «Ливерпуле»
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Уругвайский нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес следующий сезон проведёт в футболке с девятым номером. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба на официальном сайте.
Фото: ФК «Ливерпуль»
Сообщается, что если болельщики успели приобрести майку 24-летнего уругвайца со старым, 27-м номером, то они могут бесплатно обменять их на новые. Замену компенсируют сам Нуньес. Футболки, которые получится обменять, клуб отправит в свой благотворительный фонд.
Ранее под девятым номером в «Ливерпуле» играли Роберто Фирмино, Фернандо Торрес, Робби Фаулер, Иан Раш и другие футболисты.
Нуньес стал игроком «Ливерпуля» летом 2022 года, перейдя из «Бенфики». В 42 матчах за «Ливерпуль» форвард забил 15 голов и отдал четыре результативные передачи.
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