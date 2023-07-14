Стала известна зарплата экс-защитника ЦСКА Родриго Бекао в «Фенербахче»

Бразильский защитник Родриго Бекао будет получать в «Фенербахче» около € 1,8 млн а год, сообщает известный инсайдер Николо Скира в своих социальных сетях.

По информации Скиры, «Фенербахче» заплатит за Бекао € 8 млн. Также «Удинезе» может получить бонусы за игрока в случае успешных выступлений. Контракт с бразильским защитником клуб из Турции подпишет до 2027 года.

27-летний Бекао играл за ЦСКА на правах аренды в сезоне-2018/2019. Всего за армейцев бразилец сыграл 36 матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями. Бекао — обладатель Суперкубка России в составе ЦСКА.

За «Удинезе» бразилец играет с 2019 года. В прошедшем сезоне Бекао провёл 28 матчей в Серии A, отметившись в них двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.