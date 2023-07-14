Клопп: сейчас игроки не возвращаются из отпуска с пятью лишними килограммами

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как проходит подготовка к новому сезону.

«Хорошо. Нам по-прежнему не хватает игроков — Кёртиса нет, Харви нет, Стефан и Тьяго травмированы, и ещё пара человек, — но всё нормально. Качество работы хорошее, всё проходит в весёлом расположении духа. Мы все полны энергии, я думаю, можно так сказать. Это был хороший перерыв, он тоже был важным, но достаточно долгим. Сейчас мы вернулись, и ребята действительно готовы к работе, это первое впечатление, которое у меня сложилось.

Больших сюрпризов нет. Самое главное, чего в наше время больше не происходит, это когда игрок возвращается из отпуска с пятью лишними килограммами или что-то в этом роде. Ребята действительно профессионалы. Игрокам нужен отдых, его мало. Мы можем и будем помогать им набрать наилучшую физическую форму. Ребята вышли из отпуска как положено, они сделали то, что должны были сделать. Да, парочка игроков превысили лимиты, но это нормально», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».