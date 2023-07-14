Гурам Аджоев-младший покинул тульский «Арсенал»

Гурам Аджоев-младший больше не является футболистом тульского «Арсенала». Его нет в заявке на сезон, которую команда опубликовала на сайте Мелбет Первой лиги. Его 17-й номер перешёл защитнику Илье Кулешину.

Портал Transfermarkt обозначил, что нападающий остался без клуба.

Отметим, что Аджоев-младший выступал только за те команды, в которых президентом был его отец Гурам Аджоев-старший.

Напомним, Гурам Аджоев-младший выступал за тульский «Арсенал» с 2016 года. Нападающий принял участие в 22 матчах, не отметившись результативными действиями, но получил две жёлтые карточки. Суммарно футболист сыграл за клуб 182 минуты.

Также форвард выступал за молодёжную команду «Арсенала», приняв участие в 16 матчах.