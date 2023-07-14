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Дмитрий Кузнецов: если «Зенит» соберёт на Суперкубок всех бразильцев, ЦСКА будет тяжело

Дмитрий Кузнецов: если «Зенит» соберёт на Суперкубок всех бразильцев, ЦСКА будет тяжело
Дмитрий Кузнецов и Дмитрий Тарасов
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Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от Суперкубка России, в котором завтра, 15 июля, красно-синие сыграют с «Зенитом».

«После конца чемпионата прошло слишком мало времени. Мне кажется, что наши команды не успели толком отдохнуть, предсезонка получилась короткой. «Зенит» выступил на домашнем Кубке в Санкт-Петербурге, а ЦСКА в деле мы вообще не видели. С «Динамо» был только шоу-матч, да и всё. Сложно что-то прогнозировать на данный момент.

Если «Зенит» соберёт на Суперкубок всех своих бразильцев, то ЦСКА будет очень тяжело добиться победы. Это однозначно можно сказать. Я не считаю Суперкубок выставочным матчем. Любой матч за титул — очень серьёзное дело. Тут не должно быть какой-то недооценки. Этот титул очень важен для всех. Такие трофеи идут в копилку клубов и невероятно ценятся всеми», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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