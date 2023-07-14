Ари: моя мечта — сыграть по тайму за Бразилию и Россию в очном товарищеском матче

Бывший футболист «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари рассказал, что хотел бы принять участие в товарищеском матче между сборными России и Бразилии, если он состоится.
«Если получится организовать матч сборных России и Бразилии, то это будет просто превосходно! Бразильские футболисты очень качественные, много молодёжи, а российским ребятам нужно играть с такими сильными соперниками. Такие матчи, да ещё и с пентакампеонами, нужны, чтобы показать уровень российских футболистов, насколько они слабы во многих компонентах, где они остановились. Для каждого спортсмена это скажется только положительно.
Для меня мечта — принять участие в этой товарищеской игре и сыграть по тайму за Бразилию и Россию! Да это было бы супер, брат! Если такие варианты будут, то моя мечта как футболиста наконец-то сбудется. Каждый игрок хочет играть за свою сборную, а я — за две: за бразильцев и за русских», — приводит слова Ари Sport24.
- 14 июля 2023
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