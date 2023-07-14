Чепчугов: не осуждайте Медину, а проявите милосердие и доброту к его выбору!

Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов прокомментировал переход парагвайского полузащитника Хесуса Медины из стана красно-синих в «Спартак».

«Трансфер Медины — фантастический переход талантливого и умеющего играть на нескольких позициях футболиста в «Спартак»! Слава богу, что в нашем чемпионате появляются новые восходящие звёзды! Не осуждайте Медину, а проявите милосердие и доброту к его выбору! Приобретите в себе человеческие качества, приобретите алтарь в душе своей. Медина приобрёл не деньги, а новую команду, чтобы радовать нас своей игрой. Отпустите со спокойной душой. Успехов, Хесус, в новом клубе!» — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».

Напомним, в понедельник, 10 июля, «Спартак» официально объявил о подписании контракта с Мединой до лета 2026 года. В составе красно-белых 26-летний парагваец будет выступать под номером 19.

Медина играл за ЦСКА с зимы прошлого года. В сезоне-2022/2023 полузащитник провёл за армейцев 33 матча во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач.