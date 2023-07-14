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«Динамо» обыграло «Пари НН» в контрольном матче

«Динамо» обыграло «Пари НН» в контрольном матче
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Сегодня, 14 июля, состоялся контрольный матч, в котором встречались московское «Динамо» и «Пари НН». Игра проходила на «УТБ Новогорск-Динамо» в Москве и завершилась победой бело-голубых со счётом 1:0.

Победный и единственный мяч в игре оформил в начале первого тайма, на шестой минуте, российский нападающий Ярослав Гладышев. Автором голевой передачи стал полузащитник Матиас Норманн. После перерыва голов в игре так и не случилось.

Отметим, что второй матч между этими же командами состоится сегодня и начнётся в 17:00 мск.

Напомним, московское «Динамо» завершило сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на девятом месте турнирной таблицы. Команда набрала 45 очков в 30 матчах. В первом туре нового сезона чемпионата страны «Динамо» 21 июля встретится с «Краснодаром».

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
14 июля 2023, пятница. 11:30 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
1 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
1:0 Гладышев – 6'
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