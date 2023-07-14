«Динамо» обыграло «Пари НН» в контрольном матче

Сегодня, 14 июля, состоялся контрольный матч, в котором встречались московское «Динамо» и «Пари НН». Игра проходила на «УТБ Новогорск-Динамо» в Москве и завершилась победой бело-голубых со счётом 1:0.

Победный и единственный мяч в игре оформил в начале первого тайма, на шестой минуте, российский нападающий Ярослав Гладышев. Автором голевой передачи стал полузащитник Матиас Норманн. После перерыва голов в игре так и не случилось.

Отметим, что второй матч между этими же командами состоится сегодня и начнётся в 17:00 мск.

Напомним, московское «Динамо» завершило сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на девятом месте турнирной таблицы. Команда набрала 45 очков в 30 матчах. В первом туре нового сезона чемпионата страны «Динамо» 21 июля встретится с «Краснодаром».