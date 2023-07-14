Артём Мамин: «Урал» хочет попасть как минимум в первую восьмёрку

Центральный защитник «Урала» Артём Мамин оценил прошлый сезон екатеринбургской команды.

«Учитывая то, как мы начинали тот сезон, для нас он сложился удачно. Если этот момент отбросить, то мы стремимся быть выше, хотим попасть как минимум в первую восьмёрку. Есть хороший пример того же «Ахмата». Нам не хватило свежести, длины скамейки. Были моменты в прошлом сезоне, когда у нас вылетали по три футболиста из-за карточек или из-за травм. Поэтому причина в глубине состава и в везении.

У нас ситуация в чемпионате была на тоненького, мы были очень близко к стыковым матчам, поэтому концентрации на Кубке точно не было. Команда старалась в двух турнирах выступить хорошо. Каждая следующая игра для нас была важна», — приводит слова Мамина «РБ Спорт».