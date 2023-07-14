Главный тренер «Гавра»: Кузяев — это настоящее усиление для нашей команды

Главный тренер французского «Гавра» Лука Элснер высказался о переходе в команду полузащитника Далера Кузяева, отметив, что россиянин стал настоящим усилением для команды.

«Безусловно, игрок такого уровня поможет нам достичь наших целей. Для всего нашего клуба хорошая новость, что мы можем привлечь таких футболистов. Учитывая то, что мы о нём знаем, и то, что мы видели в его исполнении, а также после нашего обмена мнениями, мы пришли к выводу, что он может быть полезен нашей команде. Это настоящее усиление. Перед нами очень зрелый игрок, тот, кто заложит основу того, какой мы хотим видеть нашу команду», — сказал Элснер в видео на официальном YouTube-канале «Гавра».

30-летний Кузяев — игрок, обладающий самой высокой трансферной стоимостью в составе «Гавра». Контракт россиянина с французской командой подписан на два года.