Главный тренер «Гавра» рассказал, что переговоры о переходе Кузяева шли несколько недель
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Главный тренер французского «Гавра» Лука Элснер рассказал, что переговоры с российским полузащитником Далером Кузяевым о его переходе в клуб шли несколько недель.
«Это правда, что переговоры с Далером начались ещё несколько недель назад. Это очень хороший знак, который показывает, что дело не зашло в тупик, но в любом случае подписание контракта с ним – кульминация работы нашего спортивного руководства. Думаю, мы увидим это на поле», — сказал Элснер в видео на официальном YouTube-канале «Гавра».
Кузяев находился в статусе свободного агента после ухода из «Зенита», с которым у него закончился контракт. 12 июля «Гавр» объявил о подписании двухлетнего соглашения с 30-летним российским полузащитником.
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