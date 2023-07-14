Артём Мамин: наверное, тяжело на данный момент сместить «Зенит» с пьедестала

Центральный защитник «Урала» Артём Мамин поделился мнением о конкуренции в Российской Премьер-Лиге.

«Чемпионства «Зенита» не надоели. Считаю, «Зенит» сейчас – по праву лучшая команда, поэтому они выигрывают титулы. «Зенит» всё доказывает на поле.

Тяжело сказать, можно ли в ближайшее время сместить с пьедестала такую команду. «Зенит» — сильная команда с огромными возможностями, выстроенной структурой. Наверное, тяжело на данный момент это сделать», — приводит слова Мамина «РБ Спорт».

Напомним, сине-бело-голубые финишировали на первой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 70 очков по итогам 30 туров. Команда из Санкт-Петербурга стала чемпионом пятый раз подряд.

Завтра, 15 июля, «Зенит» сыграет в Суперкубке России с московским ЦСКА.