Артём Мамин: наверное, тяжело на данный момент сместить «Зенит» с пьедестала

Центральный защитник «Урала» Артём Мамин поделился мнением о конкуренции в Российской Премьер-Лиге.
«Чемпионства «Зенита» не надоели. Считаю, «Зенит» сейчас – по праву лучшая команда, поэтому они выигрывают титулы. «Зенит» всё доказывает на поле.
Тяжело сказать, можно ли в ближайшее время сместить с пьедестала такую команду. «Зенит» — сильная команда с огромными возможностями, выстроенной структурой. Наверное, тяжело на данный момент это сделать», — приводит слова Мамина «РБ Спорт».
Напомним, сине-бело-голубые финишировали на первой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 70 очков по итогам 30 туров. Команда из Санкт-Петербурга стала чемпионом пятый раз подряд.
Завтра, 15 июля, «Зенит» сыграет в Суперкубке России с московским ЦСКА.
- 14 июля 2023
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