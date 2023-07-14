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Тренер «Гавра» оценил шансы Кузяева сыграть за команду в матче с «ПСЖ» 21 июля

Тренер «Гавра» оценил шансы Кузяева сыграть за команду в матче с «ПСЖ» 21 июля
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Главный тренер французского «Гавра» Лука Элснер оценил шансы российского полузащитника Далера Кузяева дебютировать за команду в товарищеском матче с «ПСЖ».

«Есть ли шанс увидеть Далера в составе «Гавра» на матч с «ПСЖ»? К этому нужно идти шаг за шагом, но он – настоящий профессионал, который сразу приступает к работе после 24 часов без тренировок, так что я не сомневаюсь в его текущей форме. Сейчас нам нужно оформить все документы. Как только мы узнаем о том, в каком состоянии находится Далер, мы шаг за шагом перейдём к его участию в товарищеских матчах», — сказал Элснер в видео на официальном YouTube-канале «Гавра».

Товарищеская встреча «Гавра» и «ПСЖ» пройдёт 21 июля. Кузяев подписал двухлетний контракт с французской командой 12 июля.

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