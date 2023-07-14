Федотов: чак-чак ребятам разрешаю. Это мощный продукт, привыкания не вызывает
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал, как красно-синих приняла Казань.
«Казань — как всегда великолепна, всегда приятно приезжать. Разрешаю ребятам есть чак-чак? Это энергетически мощный продукт. В нужной дозировке не вызывает привыкания и полезен для набора энергии (смеётся)», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Матч московского ЦСКА и «Зенита» начнётся в 17:00 по московскому времени. Победитель игры станет абсолютным рекордсменом по победам в Суперкубке России. Сейчас у обеих команд по семь побед в матчах за данный трофей.
Напомним, сине-бело-голубые в прошлом сезоне стали чемпионом Российской Премьер-Лиги, а ЦСКА стал обладателем Кубка России.
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