Федотов: чак-чак ребятам разрешаю. Это мощный продукт, привыкания не вызывает

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал, как красно-синих приняла Казань.

«Казань — как всегда великолепна, всегда приятно приезжать. Разрешаю ребятам есть чак-чак? Это энергетически мощный продукт. В нужной дозировке не вызывает привыкания и полезен для набора энергии (смеётся)», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Матч московского ЦСКА и «Зенита» начнётся в 17:00 по московскому времени. Победитель игры станет абсолютным рекордсменом по победам в Суперкубке России. Сейчас у обеих команд по семь побед в матчах за данный трофей.

Напомним, сине-бело-голубые в прошлом сезоне стали чемпионом Российской Премьер-Лиги, а ЦСКА стал обладателем Кубка России.