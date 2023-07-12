Источник: матч за Суперкубок России и первые туры РПЛ пройдут без офсайдных линий

Первые туры Российской Премьер-Лиги, а также матч за Суперкубок России пройдут без использования системы определения офсайдных линий, сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, ФИФА задерживает согласование лицензионного соглашения. Китайская компания Rigour Tech, ранее получившая сертификат от всемирной организации, ожидает, что на согласование уйдёт не меньше трёх недель. Кроме того, Российскому футбольному союзу необходимо проработать вопрос внедрения системы на матчах РПЛ. К примеру, нужно установить дополнительные статические камеры, чтобы сделать систему более совершенной.

Напомним, матч за Суперкубок, в котором сыграют «Зенит» и ЦСКА, состоится 15 июля. На 21–23 июля запланирован старт чемпионата России.