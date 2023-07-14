РФС получит деньги за участие игроков на чемпионате мира в Катаре

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, что сотрудничество с ФИФА продолжается по всем стратегическим направлениям, кроме организации международных матчей. В частности, российские клубы должны получить компенсацию от всемирной федерации за участие игроков в чемпионате мира, который проходил в Катаре.

«Сотрудничество с ФИФА продолжается абсолютно по всем направлениям, кроме проведения официальных международных матчей. К счастью, продолжается реализация образовательных программ и проектов по поддержке и развитию футбола, в частности проект FIFA Forward.

По этому проекту мы регулярно получаем платежи. Соответственно, нам поступят деньги за участие игроков на чемпионате мира, который прошёл в Катаре», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.