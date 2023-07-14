Корнеев — о Фернандесе: дал слово, обязан был его держать. Для меня это немного мерзко

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев прокомментировал предполагаемый переход бывшего игрока ЦСКА Марио Фернандеса в санкт-петербургский клуб.

«На мой взгляд, бразилец поступил некрасиво. Если между сторонами действовала джентльменская устная договорённость, Марио, нарушив её, повёл себя не лучшим образом. Раз человек дал слово, обязан был его держать. И здесь речь не о пустых обещаниях, которые некоторые игроки дают в интервью, клянясь в вечной верности. ЦСКА ведь поднял Фернандеса не только в футбольном плане, но и в человеческом. Десять лет карьеры оказались забыты в одно мгновение. Как можно было взять и пойти на поводу у агента, который просто заработал свои деньги? Для меня это немного мерзко», — приводит слова Корнеева RT.

Напомним, бразильский защитник Марио Фернандес прошёл медосмотр в санкт-петербургском «Зените» и согласовывает последние детали контракта с сине-бело-голубыми. Ранее футболист выступал в ЦСКА, с которым приостановил контракт в мае 2022 года.