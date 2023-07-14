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«Аль-Шабаб» предложил Куадрадо контракт на € 8 млн в год, игрок хочет € 15 млн

«Аль-Шабаб» предложил Куадрадо контракт на € 8 млн в год, игрок хочет € 15 млн
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Саудовский «Аль-Шабаб» проявляет серьёзный интерес к бывшему полузащитнику «Ювентуса» Хуану Куадрадо, сообщает журналист Джанлуко Ди Марцио на своём сайте.

По информации источника, саудовский клуб предложил колумбийцу двухлетний контракт с зарплатой € 8 млн в год. Однако 35-летнего игрока не устраивает такая сумма, он хочет не менее € 15 млн за сезон. Стороны продолжают вести активные переговоры.

В сезоне-2022/2023 на счету Куадрадо 47 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с туринским клубом истёк в конце июня этого года. Стороны не стали продлевать соглашение. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.

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