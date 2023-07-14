Мемфис Депай отправил слова поддержки Менди, с которого сегодня сняли все обвинения

Нападающий «Атлетико» Мадрид Мемфис Депай поддержал французского защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди, с которого сегодня сняли все обвинения по делу об изнасиловании.

«Все дела закрыты. Так что же нам теперь делать? Кто поможет этому брату исцелиться? Кто будет нести ответственность за порчу его имени? Как он вернёт свою карьеру? Долгие годы инвестиций, чтобы стать профессиональным футболистом… Теперь что?! Я никогда не поднимал эту тему, потому что не знал всех подробностей, но однажды я разговаривал с ним по FaceTime за решеткой и несколько раз сталкивался с ним в суде. Я не видел дьявола в этом человеке. Мы не можем смириться с тем, что это происходит с нами как со спортсменами. Кто будет защищать нас, когда это необходимо, а не тогда, когда ущерб уже нанесён? Не настраивайте людей против нас», — написал Депай на своей странице в соцсети.

Напомним, сегодня, 14 июля, в суде Честера состоялись слушания по делу против 28-летнего защитника Бенжамена Менди, которого обвиняли в семи изнасилованиях, а также в одном домогательстве и сексуальном насилии. Ранее суд снял обвинения по первым семи пунктам, сегодня было вынесено решение по двум оставшимся. Бывший футболист «горожан» признан невиновным, и, таким образом, с него были сняты все обвинения.