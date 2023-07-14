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«Локомотив» разгромил «Квант» в спарринге со счётом 7:0

«Локомотив» разгромил «Квант» в спарринге со счётом 7:0
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Завершился заключительный спарринг московского «Локомотива» на летних подготовительных сборах – железнодорожники со счётом 7:0 разгромили клуб Второй лиги «Квант» (Обнинск). Матч проходил на клубной базе «Локомотива» в Баковке в закрытом режиме.

Матч с «Квантом» стал пятым для команды Михаила Галактионова в ходе летних сборов. 26 июня железнодорожники сыграли вничью с «Иртышом» (1:1), 30 июня переиграли «Волгарь» (4:2), 6 июля с минимальным счётом уступили «Балтике» (0:1), а затем оформили два подряд разгрома в спаррингах со «СКА-Хабаровск» (3:0) и «Квантом» (7:0).

В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги «Локомотив» финишировал на восьмом месте турнирной таблицы, набрав 45 очков в 30 матчах. В 1-м туре очередного розыгрыша чемпионата России железнодорожники сыграют с казанским «Рубином». Матч запланирован на 22 июля.

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