«Аль-Хиляль» согласовал условия контракта с Митровичем, осталось договориться с «Фулхэмом»
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Сербский нападающий «Фулхэма» Александр Митрович близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль». Аравийцы предложили форварду контракт до 2026 года с зарплатой € 25 млн в год, сообщает итальянский журналист Николо Скира.
Митровича эти условия полностью устроили, но теперь «Аль-Хилялю» предстоит договориться с «Фулхэмом» по цене за игрока. «Дачники» просят € 50 млн, отклонив первое предложение аравийцев в размере € 30 млн.
В сезоне-2022/2023 на счету Митровича 28 матчей за «Фулхэм» во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.
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