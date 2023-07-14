«Аль-Хиляль» согласовал условия контракта с Митровичем, осталось договориться с «Фулхэмом»

Сербский нападающий «Фулхэма» Александр Митрович близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль». Аравийцы предложили форварду контракт до 2026 года с зарплатой € 25 млн в год, сообщает итальянский журналист Николо Скира.

Митровича эти условия полностью устроили, но теперь «Аль-Хилялю» предстоит договориться с «Фулхэмом» по цене за игрока. «Дачники» просят € 50 млн, отклонив первое предложение аравийцев в размере € 30 млн.

В сезоне-2022/2023 на счету Митровича 28 матчей за «Фулхэм» во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.