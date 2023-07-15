«Марсель» заинтересовался форвардом «Челси» Обамеянгом

Поскольку переговоры о новом контракте с Алексисом Санчесом зашли в тупик, «Марсель» активировал запасной план – французский клуб заинтересовался нападающим «Челси» Пьер-Эмериком Обамеянгом. Главный тренер провансальцев Марселино является поклонником таланта габонца, сообщает RMC.
Укрепив среднюю линию подписанием Жоффрея Кондогбиа и подписав защитника Ренана Лоди, «Марсель» теперь сосредоточился на усилении атаки, и 34-летний габонский нападающий «Челси» может стать альтернативой Санчесу, который стал свободным агентом после окончания контракта с клубом.
Договор Обамеянга с «Челси» прекращает действие в 2024 году, кроме того, за плечами форварда солидный опыт выступлений на высшем уровне, в том числе в Лиге 1, где он выступал за «Сент-Этьен» с 2011 по 2013 год. Тем не менее сделка выглядит сложной для французского клуба, поскольку провансальцы ещё не получили принципиального согласия игрока, который зарабатывает в Англии более € 180 тыс. в неделю.
В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги Обамеянг принял участие в 15 матчах, забил один гол и не отдал ни одной голевой передачи.
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