Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом, обойдя Месси и установив новый рекорд

Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом, обойдя Месси и установив новый рекорд
Аудио-версия:
Комментарии

Игрок сборной Португалии и аравийского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes.

Роналду вернулся на вершину рейтинга впервые с 2017 года и сразу же попал в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель самого высокого годового дохода среди спортсменов. В 2023 году, с момента перехода в «Аль-Наср», футболист заработал ошеломляющий € 121 млн. Предыдущий рекорд установил Месси, заработавший в 2022 году почти € 92 млн в качестве игрока «Пари Сен-Жермен».

Примечательно, что доходы Роналду от игры в футбол составили «всего» € 41 млн, тогда как рекламные контракты (в частности, спонсорское соглашение с Nike) и продажа товаров под брендом CR7 принесли португальцу около € 80 млн. При этом его зарплата почти удвоилась после перехода в аравийскую лигу.

Материалы по теме
Клуб Роналду подвергся санкциям от ФИФА из-за долгов по трансферу экс-игрока ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023