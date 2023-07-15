Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом, обойдя Месси и установив новый рекорд

Игрок сборной Португалии и аравийского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes.

Роналду вернулся на вершину рейтинга впервые с 2017 года и сразу же попал в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель самого высокого годового дохода среди спортсменов. В 2023 году, с момента перехода в «Аль-Наср», футболист заработал ошеломляющий € 121 млн. Предыдущий рекорд установил Месси, заработавший в 2022 году почти € 92 млн в качестве игрока «Пари Сен-Жермен».

Примечательно, что доходы Роналду от игры в футбол составили «всего» € 41 млн, тогда как рекламные контракты (в частности, спонсорское соглашение с Nike) и продажа товаров под брендом CR7 принесли португальцу около € 80 млн. При этом его зарплата почти удвоилась после перехода в аравийскую лигу.