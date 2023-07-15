«Нам тяжело. Не можем себе позволить даже средние траты». Асхабадзе — об усилении «Факела»

Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе ответил на вопрос об усилении состава команды в летнее трансферное окно.

«Позиции и количество называть не буду. Нам тяжело. Не можем себе позволить даже условно средние траты. Поэтому работаем в направлении усиления. Если получится договориться со свободными агентами в рамках наших возможностей по зарплате и условиям, то новички еще точно будут. Спортивный блок работает над этим, идут переговоры с рядом игроков. Поедут они к нам или нет, покажет время. Многое зависит от того, сможем ли мы привлечь достаточно инвестиций, чтобы усилиться, а не приводить игроков просто для того, чтобы заткнуть дыры», — приводит слова Асхабадзе «Известия».