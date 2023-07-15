В «Факеле» рассказали о задаче клуба на предстоящий сезон РПЛ

Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о задаче клуба на сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги.
«С учётом наших возможностей задача не изменилась. Наша единственная задача — это побиться за то, чтобы остаться в РПЛ. Будучи реалистами, мы здесь ничего не меняем.
Устроит ли повторение результата прошлого сезона? Мы не можем так определять. Слушайте, что значит устроит или не устроит? Нам главное остаться в РПЛ. Естественно, спокойнее для всех — для болельщиков, для клуба, для игроков — обойтись без стыков. Без того, что мы видели и наблюдали по ходу прошлого чемпионата. Но главное — решение задачи. Как получится, покажет время. Футбол — игра справедливая и всё расставляет на свои места», — приводят слова Асхабадзе «Известия».
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