Защитник Осокин перешёл из московского «Динамо» в махачкалинское

Центральный защитник Денис Осокин подписал контракт с махачкалинским «Динамо», сообщает официальный сайт клуба. 20-летний футболист является воспитанником академии московского «Динамо». Карьеру начинал в молодёжной команде столичного клуба, три сезона провёл во Второй лиге в «Динамо-2», где был капитаном. Также провёл одну игру за основной состав бело-голубых в прошлом сезоне в Кубке России.
С махачкалинским «Динамо» Осокин с начала предсезонной подготовки, принимал участие в контрольных матчах на сборе в Кисловодске. За команду игрок будет выступать под номером 41.
Также пять игроков заключили с дагестанским клубом новые соглашения на улучшенных условиях. Подписи под новыми соглашениями с махачкалинским «Динамо» поставили 21-летний вратарь Тимур Магомедов, защитники 24-летний Идар Шумахов и 26-летний Камиль Ибрагимов, полузащитники 22-летний Ражаб Магомедов и 25-летний Залимхан Юсупов. Новые контракты рассчитаны на сроки от двух до трёх лет.
«Динамо» сыграет в первом матче нового сезона Первой лиги в гостях против московского «Торпедо» 15 июля. Начало – в 19:30 мск.
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