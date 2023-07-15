Генеральный директор «Факела» Асхабадзе оценил календарь предстоящего сезона

Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе оценил календарь сезона-2023/2024.
«Довольны ли календарём? Мы один из немногих клубов, который не жалуется практически ни на что. Мы в принципе единственные, кто вообще рейсовыми самолётами летает на выездные матчи. Повторюсь, не жалуемся, понимаем свои возможности. Поэтому глобальных вопросов по составлению календаря у нас нет. Единственный момент — это сроки его утверждения.
Само по себе расписание с датами игр и временем было представлено немножко поздно. Например, сейчас добраться в Калининград практически невозможно. И все гостиницы там забиты. Мы сейчас решаем вопрос по 6 августа, когда у «Факела» должна состояться выездная игра с «Балтикой». То есть нас не селят никуда, потому что в городе все гостиницы забиты туристами. Утверждение расписания, по моему мнению, было сделано немного с опозданием. Но на то были причины, поскольку сформировать календарь, утвердить в РПЛ и согласовать с РФС, а потом и с прямым вещателем… Конечно, на это нужно время.
Мы на последнем общем собрании РПЛ эти озабоченности высказали. Надеюсь, в ближайшем будущем все эти нюансы учтут и календарь с точными датами и временем проведения матчей будет представлен намного раньше», — приводят слова Асхабадзе «Известия».
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