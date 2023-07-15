Главный тренер «Динамо» Марцел Личка: мы будем стараться играть в атаку

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о результативности команды в предсезонных играх. Вчера, 14 июля, динамовцы провели два заключительных контрольных матча на летних сборах с «Пари Нижний Новгород». Бело-голубые дважды выиграли со счётом 1:0 и 4:3.

«В пяти контрольных матчах было забито 14 мячей? Можно ли сказать, что под моим руководством «Динамо» будет играть в атаку? Мы будем стараться играть в атаку, но также нужно найти хороший баланс с защитой. Сегодня (14 июля. — Прим. «Чемпионата») первый тайм мы выиграли 4:1, но после перерыва дали сопернику вернуться в игру и забить ещё дважды. Надо поправить эту ситуацию», — приводит слова Лички официальный сайт московского клуба.