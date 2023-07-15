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Гендиректор «Факела»: не будем врать болельщикам, говорить про завышенные амбиции и цели

Гендиректор «Факела»: не будем врать болельщикам, говорить про завышенные амбиции и цели
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Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе высказался о взаимопонимании с болельщиками.

«Мы не жалуемся ни на календарь, ни на переезды. Хотим радовать болельщиков и продолжить этот праздник в Воронеже. Всё-таки клуб 21 год отсутствовал в Премьер-Лиге. А такое количество болельщиков до сих пор есть. Оно просто было немного в затишье. Наверно, нужно было их немного взбудоражить, показав результаты.

Большинство болельщиков всё прекрасно понимают. И мы им не будем врать, говорить про завышенные амбиции и цели. Открыто говорим: у нас клуб с самым скромным бюджетом в лиге. Это 16-е место без вариантов. Несмотря на это, будем пробивать себе дорогу к звёздам и останемся с болельщиками на одной волне. Это основное. А остальное — технические нюансы, которые нам предстоит решать в течение сезона, как было в прошлом году», — приводит слова Асхабадзе «Известия».

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