Тренер женской команды Ирана: во втором матче со сборной России постараемся играть иначе

Главный тренер женской сборной Ирана Марьям Азмун прокомментировала поражение в первом товарищеском матче с национальной командой России (0:4). Вторая встреча состоится во вторник, 18 июля.

«Мы очень рады тому, что нам удалось сыграть с таким сильным соперником. Сборная России была очень хороша, действовала как настоящая команда. В первом тайме у нас был шанс забить, но в какой-то момент мы потеряли концентрацию и пропустили несколько мячей. Во второй половине мы действовали уже намного лучше.

В составе сборной России выделю Наталью Трофимову и Наталью Машину. Во втором матче со сборной России мы постараемся играть иначе и добиться лучшего результата.

Казань – прекрасный исторический город, это наш первый визит, но, к сожалению, у нас не было времени как следует его изучить, съездить на экскурсию. Надеемся, что у нас еще будет шанс это сделать», — приводит слова Азмун официальный сайт РФС.