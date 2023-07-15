Тренер женской команды Ирана: во втором матче со сборной России постараемся играть иначе

Главный тренер женской сборной Ирана Марьям Азмун прокомментировала поражение в первом товарищеском матче с национальной командой России (0:4). Вторая встреча состоится во вторник, 18 июля.
«Мы очень рады тому, что нам удалось сыграть с таким сильным соперником. Сборная России была очень хороша, действовала как настоящая команда. В первом тайме у нас был шанс забить, но в какой-то момент мы потеряли концентрацию и пропустили несколько мячей. Во второй половине мы действовали уже намного лучше.
В составе сборной России выделю Наталью Трофимову и Наталью Машину. Во втором матче со сборной России мы постараемся играть иначе и добиться лучшего результата.
Казань – прекрасный исторический город, это наш первый визит, но, к сожалению, у нас не было времени как следует его изучить, съездить на экскурсию. Надеемся, что у нас еще будет шанс это сделать», — приводит слова Азмун официальный сайт РФС.
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