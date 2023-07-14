Семак особенно отметил трёх талантов «Зенита». У кого есть шанс попасть в основу?

Молодые воспитанники академии – нерегулярное явление в основе «Зенита». Но на зимних/летних сборах всё меняется. Международный турнир в Петербурге не исключение. Семак дал игровое время нескольким футболистам до 20 лет – полузащитникам Дмитрию Васильеву (сыграл в трёх матчах в общей сложности 167 минут), Даниле Козлову (14 минут) и нападающему Алексею Барановскому (5 минут). Была ещё пара ребят, но именно этих троих по итогам матча с «Црвеной Звездой» отметил главный тренер.

Сергей Семак главный тренер «Зенита» «У нас сейчас хорошая плеяда молодых игроков — это и Барановский, и Козлов, и Дима Васильев. Вопрос очень важный для молодых игроков — насколько они способны стабильно выступать на взрослом уровне. Очень важно почувствовать уверенность и обрести стабильность. Если они будут играть стабильно и качественно, то будут получать игровое время».

На заключительный матч с «Фенербахче» из молодёжи остался только Васильев. Из-за травмы Клаудиньо он провёл полтора тайма. Козлова и Барановского вернули в молодёжку. Но в любом случае такая похвала Семака многого стоит. Впрочем, это не означает, что вся тройка завтра начнёт играть в основе.

«Очевидно, что это три квалифицированных игрока с быстрым мышлением. Они оснащены технически, со скоростью», – сказал «Чемпионату» заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин.

19-летний Дмитрий Васильев действительно многим понравился уже по первому матчу с «Нефтчи» – вышел в центр поля и действовал не по годам зрело. Несколько перехватов, обострений – всё как надо. В следующей игре с «Црвеной Звездой» он вообще был признан лучшим футболистом матча. С «Фенербахче» сыграл не так ярко, но почти полтора тайма.

«Васильев у нас с шести лет тренировался, – сказал «Чемпионату» Аршавин. – На данный момент он остаётся с основой. Поэтому можно сказать, что из молодых к первой команде он ближе всех в этой тройке. Хотя я считаю, что и Козлов, и Барановский могут конкурировать с определёнными игроками за место в основном составе. Но оставлять их сейчас не было смысла».

Дмитрий Васильев Фото: fc-zenit.ru

Васильев раньше играл в обороне, в феврале 2022-го почти на год уехал в аренду в «Оренбург», а в начале 2023-го вернулся. Выступал за «Зенит-2», а теперь — в главной команде. На игрока обратили внимание в «Ростове». И летом хотели его забрать. Это подтверждает Аршавин.

«Да, была договорённость с «Ростовом», и они ждали определённого дня, когда мы должны были дать окончательный ответ. Однако принято решение, что Дима остаётся в «Зените» с основной командой, и сделка не состоялась. Вообще, он всегда был центральным защитником, потом стал играть опорного. Полтора года назад играл в команде ЮФЛ, позже – молодёжная команда и «Зенит-2», там он выходил на разных позициях. В хорошей физической форме ему всё равно, где играть в центральной оси. Всё благодаря очень высокому техническому оснащению», – сказал Аршавин «Чемпионату».

18-летний Данила Козлов привлёк к себе внимание ещё зимой – тогда Семак активно использовал его в товарищеских матчах – центральный полузащитник выходил на поле шесть раз: два гола и три передачи. Чуть ранее его нахваливал тренер молодёжки Константин Коноплёв, сравнивая игрока с Де Брëйне. Прогресс и правда впечатлял. За полтора года из ЮФЛ-2 – в главную команду. После рестарта Семак выпустил его в Кубке против «Волги». И регулярно включал в заявку на матчи чемпионата.

Данила Козлов Фото: fc-zenit.ru

«Даня хорошо себя проявил в основе зимой на сборах и поэтому там остался, за молодёжную команду лишь приходил играть. Честно, за эти полгода он стал выглядеть похуже, но, думаю, это связано с тем объёмом тренировочного процесса, который на него взвалили. Видимо, организм пока не готов это переваривать. Такое часто случается. Он остаётся талантливым футболистом, у него много хороших качеств, которые позволят ему играть в футбол. Аренда? Да, это возможно. Позиция клуба такая, что Козлова и Барановского готовы отпустить, и я им об этом сказал. Единственное, после последней игры сообщил Барановскому, чтобы не уходил, полгодика ещё за молодёжку поиграл. Но это в виде просьбы. Разрешение на аренду у них есть, слов обратно никто брать не будет», – отметил Аршавин.

Барановский, как и Козлов, с детства в академии «Зенита». А прошлый сезон стал прорывным – Алексей играл за команду ЮФЛ-1 и молодёжку. Везде забил больше 10 мячей. А в конце сезона дебютировал за основу – в игре с «Оренбургом», после получил ещё немного времени с «Сочи».

«Прошлый сезон Лёха проводил на одном дыхании. Играл везде за всех и хорошо — были матчи за команды ЮФЛ, молодёжный «Зенит», основу. Играл, забивал. Его прогресс закономерен. Это футболист высокого уровня, у него хорошие задатки и есть талант.

Алексей Барановский Фото: fc-zenit.ru

В детстве, когда я его ещё не застал, он играл центрального нападающего и много забивал. Когда его увидел, он уже действовал чаще с краю, в последних матчах – на позиции инсайда. Одинаково успешно. Он бежит, техничный, хороший удар, есть понимание игры. Он игровой, поэтому сейчас даже трудно сказать, где он пригодится для взрослого футбола», – подчеркнул Аршавин.

А вот кого ещё выделяет заместитель генерального директора.

«Хорошее мнение о Никите Вершинине, мы ждём, когда он заматереет. Может быть, придётся чуть дольше подождать. Богдан Москвичëв – наш вратарь, плюс Илья Кирш. Если из 2005 года, то это Костя Воинков, Тимур Иванов, Савелий Никифоров. Из 2006 года рождения — Матвей Бардачëв», – сказал Аршавин.