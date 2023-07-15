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Колыванов: от «Динамо» однозначно стоит ожидать большего, чем в прошлом сезоне

Колыванов: от «Динамо» однозначно стоит ожидать большего, чем в прошлом сезоне
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Экс-футболист «Динамо» Игорь Колыванов выразил надежду, что московский клуб проведёт следующий сезон лучше, чем минувший.

«От «Динамо» однозначно стоит ожидать большего, чем в прошлом сезоне. Девятое место не лезет ни в какие ворота. У «бело-голубых» отличный состав, качественная молодежь. Прошлый сезон для них получился очень неудачным. Надеюсь, что в этом году они покажут хороший и яркий футбол. Тому подтверждение то, что они уверенно провели предсезонные сборы, и хорошо показали себя.

Если говорить про Личку, то он всем всё доказал. «Оренбург» с ним прилично выглядел, а главное, что команда показывала яркий и атакующий футбол. Они никого не боялись и играли в тот футбол, который поставил тренер. Надеюсь, что в «Динамо» будет тоже самое. Главное «бело-голубым» начать хорошо, чтобы потом в догонялки не играть. Да и при хорошем результате уверенность появляется, азарта, воодушевление. Конечно, им нужны усиления, чтобы составить конкуренцию другим командам», — приводит слова Колыванова Metaratings.

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