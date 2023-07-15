Колыванов: пусть Захарян остаётся в «Динамо», у него скомканный последний сезон

Экс-футболист «Динамо» Игорь Колыванов высказал своё мнение по поводу того, нужно ли российскому полузащитнику бело-голубых Арсену Захаряну переходить в «Фейеноорд».

«Пусть Захарян остаётся играть в «Динамо». У него последний сезон скомканный вышел. Да, он выстрелил, но пусть доказывает ещё. Переходить ли в «Фейеноорд» — это уже выбор самого Арсена, его агента, клуба. Но я считаю, что он мог бы ещё поиграть в «Динамо», обрасти мясом, стать лидером настоящим, тогда и другие клубы будут на него обращать внимание.

Жалко, что мы сейчас в Европе не выступаем, это да. «Фейеноорд» всё-таки играет в еврокубках, поэтому с этой точки зрения, может, и стоит решиться на этот трансфер. Может, получится у Захаряна проявить себя на международной арене, и тогда он уедет в более сильный клуб», — приводит слова Колыванова Metaratings.