Колыванов: пусть Захарян остаётся в «Динамо», у него скомканный последний сезон

Экс-футболист «Динамо» Игорь Колыванов высказал своё мнение по поводу того, нужно ли российскому полузащитнику бело-голубых Арсену Захаряну переходить в «Фейеноорд».
«Пусть Захарян остаётся играть в «Динамо». У него последний сезон скомканный вышел. Да, он выстрелил, но пусть доказывает ещё. Переходить ли в «Фейеноорд» — это уже выбор самого Арсена, его агента, клуба. Но я считаю, что он мог бы ещё поиграть в «Динамо», обрасти мясом, стать лидером настоящим, тогда и другие клубы будут на него обращать внимание.
Жалко, что мы сейчас в Европе не выступаем, это да. «Фейеноорд» всё-таки играет в еврокубках, поэтому с этой точки зрения, может, и стоит решиться на этот трансфер. Может, получится у Захаряна проявить себя на международной арене, и тогда он уедет в более сильный клуб», — приводит слова Колыванова Metaratings.
- 15 июля 2023
-
08:17
-
08:10
-
07:50
-
07:48
-
07:31
-
07:25
-
07:18
-
07:11
-
07:00
-
06:50
-
06:38
-
06:32
-
06:26
-
06:20
-
06:07
-
05:57
-
05:53
-
05:40
-
05:17
-
05:13
-
05:00
-
04:55
-
04:41
-
04:40
-
04:33
-
04:24
-
04:11
-
04:06
-
03:52
-
03:49
-
03:35
-
03:18
-
03:18
-
03:05
-
02:47