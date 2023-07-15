Вендела нет в заявке «Зенита» на сезон-2023/2024 РПЛ

Полузащитник «Зенита» Вендел не попал в заявку команды на сезон в Российской Премьер-Лиге. Об этом стало известно из состава команды на официальном сайте турнира.
Стоит отметить, что заявочное окно будет работать параллельно окну трансферному, однако все другие футболисты «Зенита», находящиеся в обойме команды, уже были внесены в заявку.
Отметим, что 26-летний Вендел по-прежнему находится в Бразилии, сроки его возвращения в расположение клуба не сообщаются. Футболисту разрешили искать новую команду, однако поиски не увенчались успехом. У Вендела контракт с «Зенитом» до лета 2027 года, он был продлён всего год назад. Сообщалось, что полузащитник не хочет продолжать выступления за российскую команду.
Вендел готовится к сезону за пределами России. Видеоролик:
- 15 июля 2023
-
08:17
-
08:10
-
07:50
-
07:48
-
07:31
-
07:25
-
07:18
-
07:11
-
07:00
-
06:50
-
06:38
-
06:32
-
06:26
-
06:20
-
06:07
-
05:57
-
05:53
-
05:40
-
05:17
-
05:13
-
05:00
-
04:55
-
04:41
-
04:40
-
04:33
-
04:24
-
04:11
-
04:06
-
03:52
-
03:49
-
03:35
-
03:18
-
03:18
-
03:05
-
02:47