«Палмейрас» хочет арендовать Вендела, «Зенит» согласен, но с гарантией выкупа — Фирмино

Главный тренер «Палмейраса» Абель Феррейра хочет усилить линию полузащиты своей команды. Бразильский клуб ведёт переговоры с «Зенитом» об аренде полузащитника Вендела. Об этом сообщает журналист Диего Фирмино в «Твиттере».

По сведениям источника, «Палмейрас» готов арендовать 25-летнего футболиста на сезон с гарантированной опцией выкупа. «Зенит» изначально был против такого соглашения, однако теперь изменил своё решение и готов отпустить футболиста.

Сообщается, что Феррейра высоко оценивает Вендела, видит в футболисте его универсальность, позволяющую ему действовать не только в роли опорного полузащитника, но и на позиции выше, а также в роли атакующего полузащитника. Руководство «Палмейраса» надеется, что в ближайшие дни сможет добиться прорыва по этому переходу.

Вендел готовится к сезону за пределами России. Видеоролик: