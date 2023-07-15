Соболев рассказал, как в его коллекции появились майки Ибрагимовича, Месси и Левандовского

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о своей звёздной коллекции футболок.

«Футболка Златана Ибрагимовича? У нас был сербский тренер по физподготовке, у него был друг в «Милане», забыл, как зовут. Он попросил, и Златан подписал. Там просто роспись, не написано для кого. Ещё есть футболки Лионеля Месси, Роберта Левандовского и Эдинсона Кавани. Мы играли с Польшей за сборную, попросил администратора, чтобы он взял майку Роберта и роспись. Он сделал», — сказал Соболев на YouTube-канале «ФК Бей Беги».

26-летний Соболев стал игроком «Спартака» в январе 2020 года. С тех пор нападающий в 105 матчах забил 48 голов и отдал 23 результативные передачи. Его контракт с московской командой истекает летом 2026 года.