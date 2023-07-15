В «Факеле» рассказали, как клубу удалось подписать Фёдора Кудряшова

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал, как воронежскому клубу удалось подписать контракт с защитником Фёдором Кудряшовым. Также функционер отметил, что зарплата футболиста не является завышенной.

«Я Федю давно знаю. Лично с ним пока не разговаривал, общался спортивный директор. Они вели диалог в течение недели, но достаточно быстро мы договорились, исходя из наших возможностей — совершенно не завышенных. Кудряшову понравился проект, он следил за РПЛ. Мне понравилось, что в разговоре со спортивным директором Фёдор отмечал атмосферу, ажиотаж и болельщиков «Факела», стиль команды. Наш стиль ему по душе, он это отметил сам. Нам эта история понравилась.

Надеюсь, Кудряшов вольётся как можно быстрее в коллектив и будет помогать команде. Дай бог, он все свои проблемы с травмами решил. Насколько я знаю, было проведено операционное вмешательство уже давно. На сегодняшний день Кудряшов восстановился, но пока тренируется с ограничениями — не до конца кондиции набрал. Надеюсь, в ближайшее время мы его увидим.

Зарплата Кудряшова? Абсолютно не завышенная. На уровне остальных футболистов», — приводит слова Асхабадзе Sport24.