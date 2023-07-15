В «Факеле» рассказали, как клубу удалось подписать Фёдора Кудряшова

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал, как воронежскому клубу удалось подписать контракт с защитником Фёдором Кудряшовым. Также функционер отметил, что зарплата футболиста не является завышенной.
«Я Федю давно знаю. Лично с ним пока не разговаривал, общался спортивный директор. Они вели диалог в течение недели, но достаточно быстро мы договорились, исходя из наших возможностей — совершенно не завышенных. Кудряшову понравился проект, он следил за РПЛ. Мне понравилось, что в разговоре со спортивным директором Фёдор отмечал атмосферу, ажиотаж и болельщиков «Факела», стиль команды. Наш стиль ему по душе, он это отметил сам. Нам эта история понравилась.
Надеюсь, Кудряшов вольётся как можно быстрее в коллектив и будет помогать команде. Дай бог, он все свои проблемы с травмами решил. Насколько я знаю, было проведено операционное вмешательство уже давно. На сегодняшний день Кудряшов восстановился, но пока тренируется с ограничениями — не до конца кондиции набрал. Надеюсь, в ближайшее время мы его увидим.
Зарплата Кудряшова? Абсолютно не завышенная. На уровне остальных футболистов», — приводит слова Асхабадзе Sport24.
- 15 июля 2023
-
14:34
-
14:22
-
14:20
-
14:18
-
14:00
-
14:00
-
13:51
-
13:41
-
13:30
-
13:28
-
13:26
-
13:15
-
13:05
-
12:48
-
12:47
-
12:40
-
12:37
-
12:35
-
12:18
-
12:15
-
11:59
-
11:57
-
11:49
-
11:46
-
11:40
-
11:34
-
11:21
-
11:13
-
11:07
-
10:50
-
10:37
-
10:33
-
10:30
-
10:26
-
10:26