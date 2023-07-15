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РФС объявил об ожидаемом аншлаге на матче «Зенита» и ЦСКА в Суперкубке России

РФС объявил об ожидаемом аншлаге на матче «Зенита» и ЦСКА в Суперкубке России
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Российский футбольный союз (РФС) в своём официальном телеграм-канале сообщил, что все билеты на предстоящий матч Суперкубка России между санкт-петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА были проданы. Таким образом, на встрече в Казани ожидается аншлаг.

Напомним, «Зенит» и ЦСКА сыграют на «Ак Барс Арене» в Казани уже сегодня, 15 июля. Начало непосредственно матча запланировано на 17:00 по московскому времени. За три часа до его начала начнётся развлекательная программа для болельщиков. Церемония открытия, сопровождаемая концертом, начнётся в 16:20 мск.

Отметим, что для посещения матча за Суперкубок в этом сезоне не требуется Fan ID, который необходим каждому болельщику для посещения встреч чемпионата России.

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