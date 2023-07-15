Осимхен очень близок к продлению контракта с «Наполи»

Нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен близок к продлению контракта с итальянским клубом, несмотря на все слухи о переходе форварда этим летом, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

По информации источника, новый контракт с 24-летним нападающим будет рассчитан до 2027 года с повышенной зарплатой в размере € 6,5 млн в год без учёта бонусов. Встреча между руководством клуба и игроком пройдёт в ближайшие дни. В новую сделку, как и сообщалось ранее, может быть включён пункт об отступных.

В сезоне-2022/2023 на счету Осимхена 39 матчей за «Наполи» во всех турнирах, в которых он отметился 31 голом и четырьмя результативными передачами. Он стал лучшим бомбардиром Серии А и помог своей команде завоевать титул чемпиона страны. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года. Рыночная стоимость Осимхена оценивается порталом Transfermarkt в € 120 млн.