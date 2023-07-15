Фанаты «Зенита» и ЦСКА представили баннеры перед стартом матча за Суперкубок
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Сегодня, 15 июля, в Казани на «Ак Барс Арене» проходит матч за Суперкубок России-2023 с участием «Зенита» и ЦСКА. Болельщики обеих команд подготовили баннеры, которые вывесили на трибунах перед началом встречи.
Фото: Полина Куимова
Напомним, «Зенит» является действующим обладателем Суперкубка России, летом 2022 года переиграв московский «Спартак» (4:0). Сине-бело-голубые участвуют в сегодняшнем матче за трофей в качестве чемпиона страны, ЦСКА — как обладатель Кубка России. «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию встречи.
Главный тренер петербургского клуба — Сергей Семак, московского — Владимир Федотов. Возможная победа для одной из команд станет рекордной в рамках Суперкубка. «Зенит» и ЦСКА ранее по семь раз выигрывали этот трофей.
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