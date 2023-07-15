Фанаты «Зенита» и ЦСКА представили баннеры перед стартом матча за Суперкубок

Сегодня, 15 июля, в Казани на «Ак Барс Арене» проходит матч за Суперкубок России-2023 с участием «Зенита» и ЦСКА. Болельщики обеих команд подготовили баннеры, которые вывесили на трибунах перед началом встречи.

Фото: Полина Куимова

Напомним, «Зенит» является действующим обладателем Суперкубка России, летом 2022 года переиграв московский «Спартак» (4:0). Сине-бело-голубые участвуют в сегодняшнем матче за трофей в качестве чемпиона страны, ЦСКА — как обладатель Кубка России. «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию встречи.

Главный тренер петербургского клуба — Сергей Семак, московского — Владимир Федотов. Возможная победа для одной из команд станет рекордной в рамках Суперкубка. «Зенит» и ЦСКА ранее по семь раз выигрывали этот трофей.