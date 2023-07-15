«Арсенал» может войти в гонку за Ромео Лавиа

Лондонский «Арсенал» готов войти в гонку за 19-летним полузащитником «Саутгемптона» Ромео Лавиа и составить конкуренцию за футболиста «Челси» и «Ливерпулю», сообщает журналист Бен Джейкобс в своём «твиттере».

По информации источника, бельгийский полузащитник может стать трансферной целью «канониров» в случае ухода из клуба полузащитника Томаса Парти. Лавиа также остаётся в поле зрения «Ливерпуля». Игроком интересуется и лондонский «Челси», но пока ни один из трёх клубов не делал конкретных предложений по футболисту. «Святые» оценивают Ромео в € 58 млн, но заинтересованные команды считают, что игрок стоит намного меньше.

В 29 матчах английской Премьер-лиги в сезоне-2022/2023 Ромео Лавиа забил один гол. «Саутгемптон» покинул высший английский дивизион, заняв последнее место в турнирной таблице.