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«Арсенал» может войти в гонку за Ромео Лавиа

«Арсенал» может войти в гонку за Ромео Лавиа
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Лондонский «Арсенал» готов войти в гонку за 19-летним полузащитником «Саутгемптона» Ромео Лавиа и составить конкуренцию за футболиста «Челси» и «Ливерпулю», сообщает журналист Бен Джейкобс в своём «твиттере».

По информации источника, бельгийский полузащитник может стать трансферной целью «канониров» в случае ухода из клуба полузащитника Томаса Парти. Лавиа также остаётся в поле зрения «Ливерпуля». Игроком интересуется и лондонский «Челси», но пока ни один из трёх клубов не делал конкретных предложений по футболисту. «Святые» оценивают Ромео в € 58 млн, но заинтересованные команды считают, что игрок стоит намного меньше.

В 29 матчах английской Премьер-лиги в сезоне-2022/2023 Ромео Лавиа забил один гол. «Саутгемптон» покинул высший английский дивизион, заняв последнее место в турнирной таблице.

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