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И. Федотов – о стычке в Суперкубке: почему Карасёв дал карточку Семаку и не дал Федотову?

И. Федотов – о стычке в Суперкубке: почему Карасёв дал карточку Семаку и не дал Федотову?
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Бывший футбольный судья Игорь Федотов оценил работу главного арбитра Сергея Карасёва в первом тайме матча за Суперкубок России с участием «Зенита» и ЦСКА.

«Случай с этим чемоданчиком с водой – это лишь результат того, что с 25-й минуты матча Карасёв поплыл. Он явно задумывал одно, но у него не получается. Где надо показывать карточки – не показывает, где можно было бы играть – свистит. Как можно было не дать карточку Заболотному, который прыгал в ноги сопернику? Как можно было дать фол на нём перед штрафным Зайнутдинова, который мог закончиться голом? Сначала даёт играть при жёстких ужасах по ногам, потом свистит непонятно что.

Карасёв не ускоряется, он не контролирует игру. В итоге в моменте с чемоданчиком все судьи просто смотрели за происходящем, но ничего не делали. Вот и взрыв. Почему он дал карточку Семаку, а не дал Федотову? Что это было? Это очень печально, я не понимаю, как надеяться на такого судью», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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