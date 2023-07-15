«Оренбург» сыграл вничью с «Габалой» в последнем товарищеском матче перед стартом РПЛ
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Сегодня, 15 июля, в Турции состоялся товарищеский матч с участием «Оренбурга». Соперником уральцев была азербайджанская «Габала». Встреча завершилась вничью — 1:1.
На 20-й минуте нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв не реализовал пенальти. Счёт был открыт нападающим «Габалы» Улву Искандаровым на 50-й минуте матча, забить ответный мяч удалось Воробьёву уже в компенсированное ко второму тайму время.
Это был последний товарищеский матч «Оренбурга» перед стартом нового сезона РПЛ. Таким образом, в ходе предсезонной подготовки команда одержала одну победу и пять раз сыграла вничью.
В первом туре Премьер-Лиги подопечные Иржи Ярошика встретятся со «Спартаком». Матч состоится 23 июля в Москве и начнётся в 17:30 мск.
Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
15 июля 2023, суббота. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург, Россия
Окончен
1 : 1
Габала
Габала, Азербайджан
0:1 Искандаров – 50' 1:1 Воробьёв – 90+1'
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