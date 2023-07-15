Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА посетили более 40 тысяч болельщиков

В эти минуты проходит матч за Суперкубок России между санкт-петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА. Игру посетили 40 876 зрителей. На данный момент счёт не открыт — 0:0.

Команды играют на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток главного арбитра встречи Сергея Карасёва прозвучал в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит» участвует в матче в качестве действующего чемпиона России, а ЦСКА в прошлом сезоне выиграл Кубок страны. Победа станет для одной из команд рекордной в рамках Суперкубка. «Зенит» и ЦСКА ранее по семь раз выигрывали этот трофей.

Команды уже трижды встречались в матче за Суперкубок России. В 2011 и 2016 году с одинаковым счётом побеждал «Зенит» (1:0), а в 2013-м сильнее были армейцы — 3:0.