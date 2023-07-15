Президент РПЛ Алаев прокомментировал победу «Зенита» в Суперкубке

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев поделился эмоциями после матча за Суперкубок России, в котором «Зенит» одолел ЦСКА в серии пенальти (5:4; основное время — 0:0).
«Великолепный старт сезона. Хотелось бы поблагодарить всех болельщиков и организаторов матча. У нас давно не было такой футбольной атмосферы. Рад увидеть болельщиков на виражах. Действительно, был настоящий праздник. Российский футбол вернулся: надеюсь, он будет таким же и дальше.
Поздравляю «Зенит» с победой. Очень драматичный матч с серией пенальти. Сегодня «Зениту» повезло больше. Поздравляю с очередным трофеем болельщиков, футболистов, тренерский штаб и руководителей.
Казань соскучилась по футболу — это было видно по матчам Рубина в ФНЛ. Плюс такая вывеска: первый матч и шикарная погода. Было понятно, что матч вызовет определённый интерес», — сказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 15 июля 2023
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